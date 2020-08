US-Präsident Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. Er nahm seine Nominierung im Garten des Weißen Hauses vor rund 1.500 Gästen an. In seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der Republikaner bezeichnete der Präsident seinen Gegenkandidaten Biden von den Demokraten als schwach.

Trump warf dem früheren Vizepräsidenten vor, das Land mit einer sozialistischen Agenda zerstören zu wollen. Er selbst versprach, die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für Rekord-Wohlstand zu sorgen. Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagerten, würden mit Zöllen belegt.

Weitere Polarisierung erwartet

Der Koordinator der Bundesregierung für die Transatlantische Zusammenarbeit, Beyer, sagte im Deutschlandfunk, Trump habe sich in seiner Rede als Law-and-Order-Präsident gezeigt. Es sei klar geworden, dass seine Wahlkampfstrategie sei, die Polarisierung des Landes weiter voranzutreiben.



Die republikanischen Delegierten hatten Trump zum Auftakt des Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt. Am letzten Tag des Treffens hatten wieder zahlreiche Republikaner zu seiner Wiederwahl aufgerufen, darunter der frühere Bürgermeister von New York, Giuliani, der heute persönlicher Anwalt Trumps ist. Die Tochter des Präsidenten, Ivanka Trump, sagte, Amerika brauche für weitere vier Jahre einen Kämpfer im Weißen Haus.