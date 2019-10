Der türkische Präsident Erdogan hat die Resolution des US-Repräsentantenhauses zurückgewiesen, die das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord einstuft.

Erdogan sagte in Ankara, der Beschluss habe keinerlei Wert, und man erkenne ihn nicht an. Die türkische Regierung bestellte den amerikanischen Botschafter ein.



Die US-Resolution war parteiübergreifend und mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Ähnliche Beschlüsse 2011 in der französischen Nationalversammlung und 2016 im Deutschen Bundestag hatten diplomatische Krisen ausgelöst.



Zwischen 1915 und 1917 wurden nach Erkenntnissen von Historikern im Osmanischen Reich bis zu eineinhalb Millionen Armenier ermordet.