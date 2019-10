Wegen der Resolution des US-Repräsentantenhauses zum Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg hat die türkische Regierung den amerikanischen Botschafter einbestellt.

Dies meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte das Außenministerium in Ankara bereits scharfe Kritik an der Resolution geübt und erklärt, diese gefährde die Beziehungen zu den USA in Zeiten großer Risiken für die internationale Sicherheit.



Das US-Repräsentantenhaus hatte die Entschließung in der Nacht parteiübergreifend und mit großer Mehrheit verabschiedet. Darin wird das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord eingestuft.



Ähnliche Beschlüsse 2011 in der französischen Nationalversammlung und 2016 im Deutschen Bundestag hatten diplomatische Krisen mit Ankara ausgelöst.