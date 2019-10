Wegen der Resolution des US-Repräsentantenhauses zum Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg hat die türkische Regierung den amerikanischen Botschafter einbestellt.

Das Außenministerium in Ankara erklärte, die Entschließung des Parlaments in Washington entbehre jeder historischen und rechtlichen Grundlage.



Das US-Repräsentantenhaus hatte die Resolution in der Nacht parteiübergreifend und mit großer Mehrheit verabschiedet. Darin wird das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich zwischen 1915 und 1917 offiziell als Völkermord eingestuft.



Ähnliche Beschlüsse 2011 in der französischen Nationalversammlung und 2016 im Deutschen Bundestag hatten diplomatische Krisen mit Ankara ausgelöst.