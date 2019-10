In den USA stößt Präsident Trump wegen des Rückzugs der amerikanischen Armee aus Nordsyrien parteiübergreifend auf Kritik. Nicht nur die oppositionellen Demokraten - auch mehrere Republikaner bezeichneten die Entscheidung öffentlich als falsch.

Der republikanische Senator Graham - eigentlich ein Vertrauter Trumps - sowie die demokratische Anführerin im Repräsentantenhaus, Pelosi, warfen dem Präsidenten vor, die kurdischen Verbündeten in der Region im Stich zu lassen. Auch der republikanische Vorsitzende des Senats, McConell, warnte vor einem Konflikt zwischen dem türkischen Militär und den Kurdenmilizen.



Die USA hatten gestern mit dem Rückzug ihrer Truppen aus der Region begonnen und erklärt, die angekündigte türkische Offensive gegen kurdische Kräfte weder zu behindern noch zu unterstützen. Später warnte Trump die Regierung in Ankara allerdings indirekt vor einem Vorgehen gegen kurdische Kräfte. Er erklärte, sollte die Türkei etwas unternehmen, was er - Zitat - in seiner beispiellosen Weisheit für unannehmbar halte, werde er die türkische Wirtschaft auslöschen.