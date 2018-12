Der FDP-Vorsitzende Lindner hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit dem Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan die Region zu destabilisieren.

Trump nehme Instabilität in seiner eigenen Regierung und Instabilität in Weltregionen in Kauf, nur um den Applaus des Tages bei seinen Unterstützern zu bekommen, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei eine weitere verstörende Entscheidung Trumps, die auch strategisch falsch sei. Der US-Präsident mache es damit möglich, dass Russland und Iran eine Nachkriegsordnung in Syrien gestalteten. Auch in Afghanistan hinterlasse ein überstürzter Abzug ein Vakuum. Dieses werde nicht von den besonders demokratischen Kräften genutzt werden, prophezeite Lindner.