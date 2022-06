Missbrauchsprozess

R. Kelly muss nach dem New Yorker Prozess für 30 Jahre in Haft - ein weiterer Prozess ist in Chicago angesetzt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Das verkündete ein Gericht in New York. Im vergangenen Jahr hatten die Richter den 55-Jährigen bereits in allen neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Dazu zählen sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung. Kelly wies die Vorwürfe stets zurück. Kelly hatte nicht selbst ausgesagt, den Prozess aber im Gerichtssaal verfolgt. Er sitzt bereits seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis. Auch in anderen Bundesstaaten liegen Anklagen gegen den Musiker vor. Ein Prozess in Chicago soll Mitte August beginnen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.