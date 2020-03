Sängerin Billie Eilish hat zum Auftakt ihrer Welttournee das Body Shaming zum Thema gemacht.

Die 18-Jährige zeigte während ihres Konzerts in Miami einen Videoclip, in dem sie ihr Oberteil auszieht und dann, nur noch mit BH bekleidet, in eine schwarze, teer-artige Flüssigkeit hinabgleitet. Am Ende warnt die Grammy-Gewinnerin davor, Menschen "aufgrund ihrer Größe" zu beurteilen: "Basiert mein Wert nur auf Ihrer Wahrnehmung?" Eilish betonte außerdem, es sei letztlich egal, welche Kleidung sie trage: "Wenn meine Klamotten bequem sind, bin ich keine Frau. Wenn ich die Hüllen fallen lassen, eine Schlampe."



Eilish hatte bereits zuvor über ihre Entscheidung gesprochen, auf der Bühne und bei öffentlichen Auftritten weite, schlabberige Kleidung zu tragen, damit man sie nicht zum Objekt machen könne.



Sie können den gesamten Text des Videos in englischer Sprache hier nachlesen.