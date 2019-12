Es wird ernst im Streit zwischen den USA und Deutschland um die Gas-Pipeline "Nord Stream 2". Deutsche Firmen müssen nach einem Beschluss des Repräsentantenhauses in Washington mit US-Sanktionen rechnen, wenn sie sich weiterhin an dem Bau beteiligen. Die Deutsch-Russische Außenhandelskammer (AHK) fordert Gegenmaßnahmen.

Die Strafmaßnahmen der Vereinigten Staaten seien ein Schlag gegen Europa und den engen Bündnispartner Deutschland, sagte der Präsident der Außenhandelskammer, Seele. Es sei an der Zeit, dass Berlin und Brüssel eine klare politische Position bezögen, meinte Seele, der auch den österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV leitet. Nach seinen Worten steht die energiepolitische Unabhängigkeit Europas auf dem Spiel.

US-Regierung erhebt Vorwürfe gegen Deutschland

Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) äußerte "Bedauern" über den Beschluss des Repräsentantenhauses. Man lehne extraterritoriale Sanktionen ab, sagte sie in Berlin. Konkrete Schritte kündigte sie aber nicht an.



Die US-Regierung wirft Deutschland vor, mit dem Pipeline-Projekt die Abhängigkeit vom russischen Gas zu fördern. Die AHK Russland hält das für ein Scheinargument. Zum einen könne ein Stopp der Lieferungen aus Russland mit dem Kauf von Flüssiggas ausgeglichen werden. Zum anderen hätten die USA möglicherweise genau daran ein Interesse. Schon jetzt importiert die EU Flüssiggas aus den USA. Ohne Nord Stream 2 könnte es in Zukunft noch mehr werden.

Nord-Stream-Betreiber wollen sich nicht äußern

Der Betreiber von "Nord Stream 2" reagierte zurückhaltend auf den Beschluss des Repräsentantenhauses. Ein Sprecher sagte im schweizerischen Kanton Zug, man könne sich zu etwaigen Auswirkungen auf das Projekt nicht äußern. Auch der US-Senat muss noch über die Sanktionen abstimmen. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Präsident Trump das entsprechende Gesetz in jedem Fall unterzeichnen wird.



Die Ukraine begrüßte das Vorgehen. "Nord Stream 2" soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern.