Großbritannien will seine Handelsbeziehungen zum Iran trotz der neuen US-Sanktionen ausbauen.

Ein Sprecher von Premierministerin May sagte, man ermutige britische Unternehmen, ihre Chancen zu nutzen. Die Regierung in London bedauere die Wiedereinführung der amerikanischen Sanktionen und stehe weiter zum Atomvertrag mit dem Iran. In Berlin erklärte Regierungssprecher Seibert, man sei mit den europäischen Partnern darüber im Gespräch, dass Geschäfte mit dem Iran auch weiterhin möglich sein müssten. Die Regierung könne deutsche Firmen aber nicht vollständig vor den Auswirkungen der Sanktionen schützen.



Der iranische Präsident Rohani hatte die heute in Kraft getretenen Strafmaßnahmen der USA als "Wirtschaftskrieg" bezeichnet und sich zugleich bereit erklärt, mit Präsident Trump darüber zu sprechen. Die USA drohen anderen Staaten mit Strafen, wenn diese mit dem Iran Geschäfte machen.