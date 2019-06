Der chinesische Huawei-Konzern rechnet wegen der US-Maßnahmen gegen ihn mit einem Umsatzminus in zweistelliger Milliardenhöhe.

Huawei-Chef Ren Zhengfei sagte am Firmensitz in Shenzhen, der Umsatz werde in den kommenden beiden Jahren vermutlich 30 Milliarden Dollar unter den Erwartungen liegen. Man sei überrascht über das extreme Vorgehen der USA.



Washington sieht in dem Telekommunikationsausrüster eine Gefährdung für die US-Cybersicherheit. Seit Mai ist es amerikanischen Unternehmen verboten, ohne Genehmigung mit Huawei Geschäfte zu machen. Der Konzern bestreitet, geheime Nutzerdaten mit der kommunistischen Partei zu teilen. Auch in Deutschland und anderen Staaten gibt es Diskussionen über Huawei.