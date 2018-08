Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Nouripour, hat die Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran kritisiert.

Die Iraner würden dafür bestraft, dass sie sich an ein Abkommen gehalten hätten, und die deutschen Firmen dafür, dass sie sich an deutsches Recht hielten. Das sei absurd, sagte Nouripour im Deutschlandfunk (Audio-Link). Seiner Meinung nach wird sich die wirtschaftliche Lage im Iran nun weiter verschlechtern. Diesen Druck werde das Regime an die Zivilbevölkerung weitergeben.



Dagegen verteidigte US-Außenminister Pompeo die Sanktionen als wichtigen Teil der amerikanischen Bemühungen, die - Zitat - "bösartigen Aktivitäten" des Iran zurückzudrängen. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen werden die ersten Sanktionen morgen wieder wirksam, etwa das Verbot, US-Dollar zu erwerben. Eine zweite Runde von Strafmaßnahmen soll im November in Kraft treten.



Nouripour beklagte noch einmal die Entscheidung der Amerikaner, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Eigentlich müsse man sich mit dem Iran zusammensetzen, um andere Probleme wie die Lage in Syrien zu lösen. Die Europäer sind seiner Ansicht nach im Moment aber völlig damit beschäftigt, das Atomabkommen am Leben zu erhalten, um eine Nuklearisierung des Iran zu verhindern.