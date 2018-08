Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, hat den angekündigten Rückzug einiger deutscher Unternehmen aus dem Iran-Geschäft begrüßt.

Damit hielten sich diese Firmen an die neuen Sanktionen der USA und trügen dazu bei, den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu drängen, schrieb Grenell auf Twitter. Zuvor hatte US-Präsident Trump anderen Ländern mit Konsequenzen gedroht, sollten sie weiterhin mit dem Iran Geschäfte machen.



Die heute in Kraft getretenen Sanktionen gelten unter anderem für den Handel mit Gold, Stahl und Flugzeugen sowie auf Finanztransaktionen. Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und wirft Teheran vor, Terrorismus zu unterstützen.



Die europäischen Vertragspartner des Atomabkommens, darunter Deutschland, äußerten sich kritisch zu den Sanktionen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte, es obliege den Europäern zu entscheiden, mit wem sie Handel treiben wollten. Bundesaußenminister Maas kündigte an, Firmen zu schützen, die im Iran tätig seien.