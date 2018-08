Die deutsch-iranische Handelskammer rechnet angesichts der US-Sanktionen gegen Teheran zunächst nur mit geringen Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen.

Der Geschäftsführer Tockuss sagte im Deutschlandfunk, dass zwar Großkonzerne mit Beziehungen in den USA ihre Aktivitäten im Iran beendeten. Allerdings würden Tausende mittelständische Unternehmen weiter Handel betreiben. Diese müsse die Bundesregierung unterstützen, forderte Tockuss. Sie erwecke aber einen hilflosen Eindruck, es fehle ein klares Statement. Die Unternehmen erwarteten, dass die Regierung strukturelle Probleme beispielsweise bei der Finanzabwicklung zwischen beiden Ländern angehe.



Die USA hatten ihre Sanktionen gegen den Iran heute wieder in Kraft gesetzt. Die Regierung in Washington will zudem durchsetzen, dass sich auch ausländische Firmen daran halten. Andernfalls können sie von Geschäften mit den USA ausgeschlossen werden. Der deutsche Autohersteller Daimler erklärte inzwischen, er werde seine Investitionspläne im Iran nicht umsetzen. Daimler hatte Anfang 2016 angekündigt, mit Partnerunternehmen im Iran Lkw zu bauen und Fahrzeuge seiner Marke Fuso zu verkaufen.