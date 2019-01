Der teilweise Stillstand der US-Regierung, der sogenannte Shutdown, kostet die Wirtschaft des Landes nach einer Schätzung mehrere Milliarden Dollar.

Laut der offiziellen Berechnung unabhängiger Prüfer wurden durch den Regierungsstillstand elf Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung verschlungen. Davon könnte ein Großteil wieder aufgeholt werden, drei Milliarden Dollar seien aber auf jeden Fall verloren, heißt es in einem Bericht des parteiübergreifend tätigen Büros, das im Auftrag des Parlaments Kostenberechnungen durchführt.



Die Regierungsblockade wurde mit Beginn dieser Woche aufgehoben. Mit 35 Tagen Dauer war sie die längste in der US-Geschichte. Präsident Trump stimmte der Übergangsregelung zu, obwohl sie nicht die von ihm geforderten 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält.