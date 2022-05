Der Schauspieler Bo Hopkins ist tot. (pa/dpa/Annie I. Bang)

Das teilten seine Witwe und sein Management mit. Er habe sich von den Folgen eines Herzinfarktes nicht mehr erholt.

Hopkins gelang 1969 der Karrieresprung ins internationale Geschäft mit dem Film "The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz". Es folgten Rollen unter anderem in "Die Brücke von Remagen" und in der Fernsehserie "Der Denver-Clan".

