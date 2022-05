Der US-Schauspieler Ray Liotta ist tot. (dpa-news/AP/Evan Agostini)

Wie die Website "TMZ" und das Film-Portal "Deadline" berichteten, ist Liotta im Alter von 67 Jahren in der Dominikanischen Republik gestorben. Dort hielt der Schauspieler sich für Dreharbeiten auf. Liotta ist vor allem für das Mafia-Epos "Goodfellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" aus dem Jahr 1990 bekannt. In dem Film von Regisseur Martin Scorsese spielte er die Hauptrolle an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci. Für einen Gastauftritt in der Ärzteserie "Emergency Room - Die Notaufnahme" gewann Liotta 2005 einen Emmy.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.