Die US-Schauspielerin Betty White im Jahr 2015 (imago/UPI Photo)

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf das Portal TMZ. Einem breiten Publikum wurde sie in der Rolle der Rose Nylund in der Kult-Serie "Golden Girls" über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft bekannt. Sie war die letzte der vier Schauspielerinnen, die noch lebte. Am 17. Januar wäre Betty White 100 Jahre alt geworden.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.