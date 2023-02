Raquel Welch im Jahr 1969 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Welch feiert vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge. Sie galt als eines der großen Sexsymbole der Filmwelt. Welch drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart ("Bandoler"), Frank Sinatra ("Lady in Cement"), John Huston ("Myra Breckinridge") und Burt Reynolds ("Auf leisen Sohlen kommt der Tod"). Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Film "Die drei Musketiere" (1973). Für diesen Auftritt erhielt sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

