Der US-Senat hat einer Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember zugestimmt.

Für die Erhöhung des Limits um 480 Milliarden Dollar stimmten in der Kongresskammer alle 50 Vertreter der regierenden Demokraten. 48 Republikaner votierten dagegen, zwei stimmten nicht ab. Sollte auch das Repräsentantenhaus mit seiner Mehrheit der Demokraten zustimmen, wäre ein bislang drohender Zahlungsausfall der Regierung in Washington zumindest vorübergehend abgewendet. Das Votum findet voraussichtlich Mitte der kommenden Woche statt. Eine endgültige Lösung für den Haushaltskonflikt wäre aber auch dann noch zu finden.



Finanzministerin Yellen hatte zuletzt vor der Gefahr einer Finanzkrise und einer Rezession gewarnt, sollte die Regierung erstmals ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Ihrem Ministerium zufolge wäre den USA ab dem 18. Oktober das Geld ausgegangen, also in weniger als zwei Wochen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.