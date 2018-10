Der US-Senat will am späteren Abend über den umstrittenen Kandidaten für das Oberste Gericht, Kavanaugh, abstimmen.

Wie in Washington mitgeteilt wurde, soll die Abstimmung um 21 Uhr 30 unserer Zeit beginnen. Es zeichnet sich eine Mehrheit für Kavanaughs Ernennung zum Richter am Supreme Court ab. Die republikanische Senatorin Collins und der Demokrat Manchin kündigten an, für den Juristen zu votieren. Damit hat sich die erforderliche Mehrheit von 51 Senatoren öffentlich für den Kandidaten von US-Präsident Trump ausgesprochen.



Kavanaugh werden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zur versuchten Vergewaltigung vorgeworfen. Er bestreitet die Anschuldigungen.