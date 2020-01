In den USA hat das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump offiziell begonnen. Der Abgeordnete Schiff von der Demokratischen Partei verlas im Senat in Washington die Anklageschrift. Später wird der Vorsitzende Richter am Obersten Gerichtshof, Roberts, in der Kammer empfangen. Er leitet das Impeachment-Verfahren. Die Entscheidung obliegt aber den Senatorinnen und Senatoren.

Trumps Republikaner haben im Senat die Mehrheit. Die Demokraten beschuldigen den Präsidenten, sein Amt missbraucht und die Ermittlungen des Repräsentantenhauses behindert zu haben. Dabei geht es um die Ukraine-Affäre. Die Demokraten werfen Trump vor, er habe den ukrainischen Präsidenten Selenskyi zu Ermittlungen gegen den US-Demokraten Biden gedrängt - und dabei die Freigabe von Militärhilfen als Druckmittel benutzt.



Eine überparteiliche US-Kontrollbehörde, die in etwa dem Bundesrechnungshof entspricht, erklärte heute ebenfalls, das Haushaltsbüro des Weißen Hauses habe damit gegen amerikanische Bundesgesetze verstoßen. Präsident Trump weist die Vorwürfe kategorisch zurück und spricht von einer Hexenjagd.



Das eigentliche Verfahren im Senat soll am kommenden Dienstag beginnen. Zuvor werden die Senatoren vereidigt. Am Montag ist in den USA Feiertag. Unmstritten ist noch, ob und welche Zeugen vorgeladen werden sollen.