Vor den Stichwahlen für den US-Senat in Georgia hat der gewählte Präsident Biden für die beiden demokratischen Bewerber geworben.

In Atlanta trat Biden mit den Kandidaten Jon Osoff und Raphael Warnock auf. Nun sei erneut eine Rekordbeteiligung bei der Abstimmung nötig, sagte Biden. Die Stichwahlen in Georgia entscheiden darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten oder ob die Demokraten - wie schon im Repräsentantenhaus - die Oberhand gewinnen. Die Behörden in Georgia teilten mit, es könne mehrere Tage dauern, bis ein Ergebnis vorliege.



Der noch amtierende Präsident Trump hatte zuletzt telefonisch versucht, den Wahlleiter in dem Bundesstaat zu bewegen, den Ausgang der Präsidentenwahl nachträglich zu verändern. Ein Mitschnitt des Gesprächs wurde veröffentlicht.

