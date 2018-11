Im Kongress in Washington haben die Kritiker der US-Unterstützung für Saudi-Arabien im Krieg im Jemen einen Erfolg verzeichnet.

Der Senat beschloss, dass in der kommenden Woche über eine Resolution debattiert wird, die die Regierung zum Ende ihres Kurses zwingen würde. Für die Debatte votierten neben den demokratischen Senatoren auch einige der Republikaner von Präsident Trump. In der Resolution wird verlangt, dass die US-Unterstützung Saudi-Arabiens innerhalb von 30 Tagen gestoppt wird. Sollte der Senat sie verabschieden, wäre dies ein deutliches Signal auch an Trump. Er hatte kürzlich ungeachtet der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi und der dominierenden Rolle Saudi-Arabiens in dem blutigen Bürgerkrieg erklärt, die USA stünden unverbrüchlich zum Herrscherhaus in Riad. Dies war parteiübergreifend auf Kritik gestoßen.