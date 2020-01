Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump sollen sieben Politiker der Demokratischen Partei die Rolle der Ankläger übernehmen.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, gab auf Twitter die Namen bekannt. Demnach gehören unter anderen die Vorsitzenden des Geheimdienst- und des Justizausschusses, Schiff und Nadler, zu der Gruppe.



Die sogenannten Impeachment-Manager benötigen noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Anschließend bringen sie die Anklage in den Senat ein und setzen das Amtsenthebungsverfahren damit in Gang. Beides soll noch heute geschehen.



Im Senat sind die Republikaner in der Mehrheit. Es gilt deshalb als unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt und des Amtes enthoben wird.