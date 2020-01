Der amerikanische Senat in Washington rechnet heute mit der ersten Sitzung im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump.

Wenn die Kammer die Anklagepunkte des Repräsentantenhauses erhalte, werde formell dazu eingeladen, teilte der Kommunikationsdirektor des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, McConnell, mit. An dem Verfahren nehmen auch sieben demokratische Abgeordnete teil. Es wird vom Obersten Richter der USA, Roberts, geleitet; die Entscheidung obliegt den Senatoren. Die Demokraten werfen dem Präsidenten in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und eine Behinderung des Kongresses vor. Weil im US-Senat die Republikaner in der Mehrheit sind, gilt es als unwahrscheinlich, dass Trump seinen Posten verliert.