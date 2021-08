Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern hat der US-Senat ein gewaltiges Infrastrukturpaket verabschiedet.

In der Kongresskammer stimmten Demokraten und mehrere Republikaner für das Gesetzespaket. In den kommenden Jahren soll rund eine Billion Dollar für die Erneuerung der Infrastruktur ausgegeben werden, unter anderem für die Modernisierung von Straßen, Brücken sowie Verkehrs- und Energienetzen. Jetzt muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Der Zeitplan dafür ist unklar. Ein Teil der demokratischen Abgeordneten will das Infrastrukturpaket nur gemeinsam mit dem Haushaltsentwurf beschließen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.