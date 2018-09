Der Kandidat von Präsident Trump für das Oberste Gericht der USA, Kavanaugh, hat bei einer Anhörung den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs zurückgewiesen.

Er sei unschuldig und werde seine Bewerbung um das Richter-Amt nicht zurückziehen, sagte Kavanaugh vor dem Justizausschuss des Senats in Washington. Er bezeichnete sich als Opfer einer politischen Kampagne und sprach von einem Zirkus. Zuvor hatte die Psychologie-Professorin Ford vor dem Gremium ausgesagt und Einzelheiten einer versuchten Vergewaltigung durch Kavanaugh Anfang der 80er-Jahre geschildert. In den vergangenen Tagen haben zwei weitere Frauen Kavanaugh sexuelles Fehlverhalten in seiner Studentenzeit vorgeworfen.



US-Präsident Trump bezeichnete die Aussage des 53-jährigen Juristen als kraftvoll, ehrlich und fesselnd.