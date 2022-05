Kongress-Entscheidung

Frauen vor dem US-Supreme Court protestieren gegen geplante Änderungen an dem Recht auf Abtreibung. (imago-images / NurPhoto / Allison Bailey)

Die Demokraten haben 50. Das Repräsentantenhaus hatte den Gesetzentwurf von Präsident Biden zuvor mit der demokratischen Mehrheit gebilligt.

Die Frage, ob Abtreibungen erlaubt sind, ist in den USA nicht bundesweit geregelt. Grundlage für Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1972. Sie sicherte jeder amerikanischen Frau das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu. Zurzeit zeichnet sich aber ab, dass die konservative Mehrheit der Richterinnen und Richter am Supreme Court dieses Grundsatzurteil kippen wird und die Ausgestaltung des Rechts auf Abtreibung den einzelnen Bundesstaaten überlässt. Mehrere Staaten haben bereits angekündigt, dass sie in diesem Fall Abtreibungen verbieten wollen. Dies hat eine Welle von Protesten ausgelöst.

