Im Streit zwischen US-Präsident Trump und den amerikanischen Medien hat sich der Senat in Washington auf die Seite der Journalisten gestellt.

Die Senatoren verabschiedeten einstimmig eine Resolution, in der es unter anderem heißt, die Medien seien nicht Feinde des Volkes. Als solche hatte Trump regierungskritische Journalisten bezeichnet. In der Erklärung werden die Medien zudem als wesentlich für die Fundamente der USA bezeichnet. Angriffe gegen sie seien auch Angriffe auf die demokratischen Institutionen der Vereinigten Staaten.



Zeitungen aus den USA hatten gemeinsam ein Zeichen gegen Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Presse gesetzt. Fast 350 Redaktionen im ganzen Land veröffentlichten Leitartikel zu dem Thema. Trump hatte Medien, die kritisch über ihn berichten, als Feinde des amerikanischen Volkes bezeichnet.



Aufgerufen zu der gemeinsamen Protest-Aktion hatte die Zeitung "Boston Globe". Mitgemacht haben große Traditionshäuser, aber auch kleine Lokalzeitungen. Die "New York Times" zum Beispiel schrieb, sie finde es richtig, Medien für Fehler zu kritisieren. Aber darauf zu beharren, dass unliebsame Fakten "Fake News" sind, sei eine Gefahr für die Demokratie.



Einige Zeitungen lehnten es aber auch ab, sich an der Aktion zu beteiligen oder kommentierten diese kritisch. Die "Baltimore Sun" etwa schrieb, sie stimme zwar zu, dass Journalisten nicht als "Volksfeinde" und die Medien nicht als "Fake News" beschimpft werden sollten. Eine koordinierte Aktion unterstütze aber den Eindruck, man arbeite zusammen gegen den Präsidenten.