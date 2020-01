Im US-Senat in Washington hat der inhaltliche Teil des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump begonnen.

Zum Auftakt gab es Streit zwischen den Demokraten und Trumps Republikanern über Verfahrensregeln. Die Demokraten wehrten sich gegen den Versuch der Republikaner, einen möglichst kurzen Prozess abzuhalten, mit langen Sitzungen und ohne die Garantie, dass neue Zeugen vorgeladen werden können. Allerdings kam der republikanische Mehrheitsführer McConnell den Demokraten in einem Punkt entgegen. So sollen beide Seiten nicht zwei, sondern drei Tage Zeit bekommen, um ihre Argumente darzulegen.



Das Impeachment-Verfahren war am vergangenen Donnerstag offiziell eröffnet worden. Trump wird vorgeworfen, die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden gedrängt zu haben. Außerdem soll er die Untersuchungen des Kongresses hierzu behindert haben. Der Präsident und seine Republikaner weisen die Vorwürfe zurück. Da die Partei im Senat die Mehrheit hat, gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass Trump abgesetzt wird.