In den USA hat das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump offiziell begonnen.

Der Abgeordnete Schiff von der Demokratischen Partei verlas im Senat in Washington die Anklageschrift. Danach wurde der Oberste US-Richter Roberts vereidigt, der das Verfahren leitet. Die Entscheidung obliegt aber den Senatorinnen und Senatoren. Trumps Republikaner haben im Senat die Mehrheit.



Die Demokraten beschuldigen den Präsidenten, sein Amt missbraucht und die Ermittlungen des Repräsentantenhauses behindert zu haben. Sie werfen Trump vor, den ukrainischen Präsidenten Selenskyi zu Ermittlungen gegen den US-Demokraten Biden gedrängt - und dabei die Freigabe von Militärhilfen als Druckmittel benutzt zu haben. Trump spricht von einer Hexenjagd.



Allerdings sieht das überparteiliche "Government Accountability Office", das ähnliche Aufgaben wie ein Rechnungshof hat, in dem Zurückhalten von US-Militärhilfe an die Ukraine einen Gesetzesverstoß.