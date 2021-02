Vor dem US-Senat in Washington beginnt heute das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren Präsidenten Trump. Eine Verurteilung gilt als höchst unwahrscheinlich - die Historikerin Gienow-Hecht hält Überraschungen dennoch für möglich.

Die Wissenschaftlerin der FU Berlin sagte im Deutschlandfunk (Audio), man müsse in der US-Politik stets auf Überraschungen gefasst sein. Es sei unmöglich, in die Köpfe der republikanischen Senatorinnen und Senatoren zu schauen. Zwar habe sich eine große Mehrheit klar gegen das Amtsenthebungsverfahren ausgesprochen. Es sei aber denkbar, dass sich viele von ihnen letztlich daran orientierten, wie ihre Leitfiguren - etwa Mitch McConnell - abstimmten, betonte Gienow-Hecht. Sollte dieser sich durchringen, für ein Impeachment-Verfahren zu stimmen, seien Überraschungen durchaus möglich.

Angst vor Trump?

Allerdings müsse man auch bedenken, dass die Erstürmung des Kapitols mittlerweile mehr als einen Monat zurückliegt. Der Schock sei vielerorts dem Alltag gewichen, längst dominiere wieder die Tagespolitik.



Eine weitere Rolle bei der Entscheidung der Republikaner könne auch die Tatsache spielen, dass diese Angst vor Trump hätten. Letztlich habe für die republikanische Partei bereits der Wahlkampf von 2024 begonnen - und Trump besitze die Macht, diese zu zerstören, indem er etwa für eine neue Partei kandidiere und so zum Gegner der Republikaner werde.



Unanhängig vom Ausgang des Verfahrens steht für die Wissenschaftlerin fest: Es geht dabei üerhaupt nicht um Recht, sondern um Politik.

Trumps Anwälte: Verfahren verfassungswidrig

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt gegen 19 Uhr unserer Zeit. Die Beratungen dürften einige Tage in Anspruch nehmen. Die genauen Regeln zum Ablauf des Verfahrens und ein Zeitplan sollen zum Auftakt veröffentlicht werden. Trump muss sich als erster Präsident der US-Geschichte zum zweiten Mal einem solchen Verfahren stellen.



Trump Anwälte wiesen die Anklage vor dem Beginn des Verfahrens scharf zurück. Die Verhandlung sei ein "dreister politischer Akt" mit dem Ziel, "einen politischen Gegner und eine Minderheitspartei mundtot zu machen", hieß es in einer Stellungnahme. Trump habe in seiner Rede vor der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar nicht zu Gewalt aufgerufen. Ohnehin erlaube es die Verfassung nicht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten anzustreben, der gar nicht mehr im Amt sei.



Trump wird in dem Verfahren beschuldigt, seine Unterstützer zu der Randale im Parlamentsgebäude angestachelt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.