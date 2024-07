US-Senator Menendez (Seth Wenig / AP / dpa )

Geschworene in New York sprachen den demokratischen Politiker aus New Jersey in mehreren Anklagepunkten schuldig - darunter Bestechlichkeit und Betrug, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Menendez wird unter anderem vorgeworfen, er habe seinen politischen Einfluss im Sinne der ägyptischen Regierung genutzt. Bei einer Durchsuchung seines Hauses fanden Ermittler Goldbarren und große Mengen Bargeld.

Das Strafmaß soll am 29. Oktober verkündet werden. Menendez droht eine langjährige Haftstrafe. Der 70-Jährige kündigte nach der Urteilsverkündung an, in Berufung gehen zu wollen. Mehrere prominente demokratische Politiker forderten Menendez zum Rücktritt auf.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.