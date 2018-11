Nach den US-Senatswahlen steht nun auch das Ergebnis im Bundesstaat Arizona fest.

Erstmals seit 1994 haben dort die Demokraten gewonnen. Die Abgeordnete Sinema wurde als Siegerin ausgerufen, nachdem sie ihren Vorsprung gegenüber ihrer republikanischen Rivalin McSally unaufholbar ausgebaut hatte. McSally gratulierte ihrer Konkurrentin dazu, dass sie als erste Frau in Arizona in den Senat einziehe.



Sinema kündigte an, sie wolle nun dem Beispiel des früheren Senators McCain folgen und "das Land vor die Partei" stellen. Der republikanische Politiker war im August gestorben. Zu Lebzeiten war er hoch angesehen, vor allem weil er auch über Parteigrenzen hinweg nach Kompromissen suchte.