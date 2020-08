Der konservative US-Nachrichtensender Fox News startet ein Streaming-Programm in Deutschland.

Wie der Sender mitteilte, soll das Bezahl-Angebot ab dem 17. September zur Verfügung stehen. Zu sehen sein sollen Live-Streams der Sender Fox News und Fox Business. Außerdem soll es eine Mediathek mit On-Demand-Videos bestimmter Sendungen geben. Das Abo für „Fox News International“ soll sieben US-Dollar pro Monat kosten und auch in mehreren anderen Ländern starten - schon im August in Mexiko, im September in Spanien und Großbritannien. Senderchefin Suzanne Scott sagte, sie freue sich, dass künftig auch ein internationales Publikum Zugang zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Nachrichten und aufschlussreiche Analysen haben werde.



Kritiker werfen Fox News Meinungsmache für die konservative Partei in den USA vor. Der Sender galt lange als Sprachrohr von US-Präsident Donald Trump und berichtet überwiegend freundlich über dessen Politik. Zuletzt hatte Trump Fox News aber mehrfach kritisiert, etwa, weil der Sender Auftritte von Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten übertrug.