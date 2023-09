Südkorea, Paju: Ein leicht gepanzerter Spähwagen fährt auf der südkoreanischen Seite an der Grenze zu Nordkorea, während ein militärischer Wachposten Nordkoreas zu sehen ist. (Archivbild) (dpa/Ahn Young-Joon)

Nach US-Angaben wurde er an der Grenze zu China an den dortigen Botschafter der USA übergeben. Der 23-Jährige soll nun über einen US-Militärstützpunkt in Südkorea in die USA gebracht werden. Ihm drohen nun eine Haftstrafe in einem Militärgefängnis oder die unehrenhafte Entlassung aus dem Militärdienst.

Der Mann hatte im Juli an einer kommerziellen Tour entlang des südkoreanischen Teils der entmilitarisierten Zone teilgenommen und die Demarkationslinie zwischen Südkorea und Nordkorea absichtlich übertreten. Seine Motive sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.