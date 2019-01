US-Präsident Trump will die amerikanischen Soldaten in Syrien nun offenbar doch nicht so schnell abziehen wie anfangs angekündigt.

Trump sagte bei einer Kabinettssitzung in Washington, er habe niemals gesagt, dass die USA das Land "über Nacht" verlassen würden. Vielmehr werde der Abzug "innerhalb einer gewissen Zeitspanne erfolgen". Die Lage in Syrien beschrieb er mit den Worten: "Wir sprechen nicht über enormen Reichtum. Wir sprechen über Sand und Tod." Darum wolle er auch "nicht für immer" in Syrien bleiben. Bereits vor ein paar Tagen hatte der republikanische Senator Graham nach einem Gespräch mit Trump erklärt: "Der Präsident versteht die Notwendigkeit, die Arbeit zu Ende zu bringen". Weiter hieß es, die Abzugspläne würden "auf kluge Weise verlangsamt".

"Schnellstmöglich und vollständig"

Die USA haben rund 2.000 Soldaten in dem Land stationiert. Trump hatte kurz vor Weihnachten erklärt, die US-Truppen aus Syrien würden schnellstmöglich und vollständig abgezogen, weil der Kampf gegen die Terrormiliz IS gewonnen sei.



Sein Verteidigungsminister Mattis reichte daraufhin seinen Rücktritt ein, zahlreiche Politiker in den USA und weltweit kritisierten die Ankündigung Trumps. ARD-Korrespondent Carsten Kühntopp kommentierte damals: "Trumps Abzug ist eine Einladung an die Fanatiker zu einem Comeback in Syrien." Der Präsident habe mit einem einzigen Tweet seine eigene Nahost-Politik zerstört. Trump wiederum beschwerte sich vor kurzem darüber, dass die Presse "schlecht" über das Thema berichte.



Das wichtigste Argument der Kritiker: Die Terror-Miliz IS sei noch nicht besiegt. Und durch den Abzug der US-Soldaten entstünde die Gefahr, dass die kurdischen Milizen in Syrien ihren Kampf gegen den IS nicht fortsetzen könnten. Der Grund: Sie hätten keinen Schutz mehr von den US-Truppen. Die Türkei hat zuletzt immer wieder gedroht, militärisch gegen die Kurden im Norden Syriens vorzugehen, die sie als Ableger der verbotenen kurdischen PKK betrachtet.