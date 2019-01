Das Büro von US-Sonderermittlers Mueller hat einen Bericht als fehlerhaft zurückgewiesen, wonach Präsident Trump seinen ehemaligen Anwalt Cohen zu Falschaussagen vor dem Kongress aufgefordert haben soll.

Darstellungen des Onlineportals "Buzzfeed" über Dokumente und Zeugenaussagen oder konkrete Mitteilungen an Mueller seien nicht korrekt. Das Büro des Sonderermittlers äußert sich öffentlich nur selten. Zuvor hatte bereits Trump die Vorwürfe zurückgewiesen. Buzzfeed selbst betonte, man stehe sowohl zu den Recherchen wie auch den genutzten Quellen. Mueller müsse klarstellen, was genau daran falsch gewesen sein solle.



Cohen hatte sich im November schuldig bekannt, vor dem Kongress gelogen zu haben. Er habe geheim halten wollen, dass Verhandlungen über ein Immobiliengeschäft in Moskau in Trumps Auftrag auch während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 weitergeführt wurden.