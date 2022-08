Unmittelbar nach Pelosis Ankunft veröffentlichte die "Washington Post" einen Meinungsbeitrag , in dem die Politikerin ihre Haltung und Beweggründe ausführlich darlegt. Auch dort heißt es: "We must stand by Taiwan, which is an island of resilience" (in etwa: Wir müssen zu Taiwan stehen, das eine Insel der Widerstandsfähigkeit ist). China habe in den vergangenen Jahren die Spannungen mit Taiwan dramatisch verschärft.