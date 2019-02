Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt auf Verhandlungen mit den USA, um mögliche Strafzölle auf europäische Fahrzeuge abzuwenden. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Vergangenheit habe gezeigt, dass Handelsprobleme gelöst werden könnten. Der schwierigste Teil der Gespräche stehe noch an.

Es sei ein Drittel des Wegs zurückgelegt. Altmaier betonte, wichtig sei, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Zölle auf Autos hätten sich über Jahre entwickelt, in einigen Fällen zugunsten der USA, in einigen Fällen zugunsten der EU. Der Wirtschaftsminister warb dafür, die in der Kritik stehenden Zölle auf ein einheitliches Niveau zu reduzieren - "von mir aus gleich auf Null". Entsprechende Angebote seien den Vereinigten Staaten gemacht worden.



Viele Parlamentarier in Washington und Vertreter der US-Automobilindustrie stünden an der Seite Europas, sagte Altmaier. Diese könnten die Entscheidung von US-Präsident Trump über die Einführung von Strafzöllen beeinflussen.

US-Autoindustrie gegen Strafzölle

Die US-Autoindustrie warnte die Regierung vor dem Schritt. Die angedachten Maßnahmen könnten Arbeitsplätze gefährden, die Verbraucher treffen und zu einem Rückgang bei US-Investitionen führen, hieß es in einer Erklärung der Motor and Equipment Manufacturers Association. Auch der Chef des Branchenverbandes American Automotive Policy Council, Blunt, kritisierte die Überlegungen.



Das US-Handelsministerium hatte Trump am Wochenende eine Einschätzung dazu vorgelegt, ob der Import von Autos die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigt. Dies ist Vorrausetzung dafür, Strafzölle einzuführen. Im Gespräch war zuletzt ein Satz von 25 Prozent.



Eigentlich hatten Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker im vergangenen Jahr in Washington vereinbart, an einem Abbau von Industriezöllen zu arbeiten. Zudem sollte auf Maßnahmen verzichtet werden, die dieser Absicht zuwiderlaufen.