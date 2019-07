Nach einer US-Studie leiden Menschen wegen ihres Glaubens weltweit zunehmend unter staatlichen Repressionen und gesellschaftlichen Benachteiligungen.

Die Zahl der Länder, in denen bestimmte Religionsgruppen in hohem Maße angefeindet würden, sei zwischen 2007 und 2017 von 39 auf 56 gestiegen, heißt es in einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center. Besonders ausgeprägt seien Restriktionen von Minderheitsreligionen im Nahen Osten und in Nordafrika. Auch in Asien und im Pazifischen Raum habe die staatliche Einwirkung zugenommen.



Das Institut untersuchte Gesetze und Praktiken zum Umgang mit Religionen in 198 Ländern. Der Bericht stützt sich den Angaben zufolge auf Daten von Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und den Vereinten Nationen.