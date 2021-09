Rund 17.000 Menschen aus Afghanistan warten in Deutschland auf US-Stützpunkten auf ihre Weiterreise in die USA.

Auf dem US-Drehkreuz Ramstein in Rheinland-Pfalz werden aktuell 12.000 Personen überprüft, wie der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, Wolters, bei einer Videoschalte im Pentagon sagte. Weitere 5.000 hielten sich in der US-Militäranlage in Kaiserslautern auf. Rund 4.300 Afghanen befänden sich auf weiteren Drehkreuzen in Italien und Spanien.



Schutzsuchende wie etwa ehemalige Ortskräfte der USA in Afghanistan und ihre Familien, die aus Angst vor den Taliban ihre Heimat verlassen, kommen auf den Stützpunkten der USA zunächst in Zelten und Flugzeughangars unter. Sie werden registriert und bei Bedarf medizinisch behandelt.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.