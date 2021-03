Der US-Präsident Biden legt die Eindämmung der Migration aus Mittelamerika in die Hände seiner Stellvertreterin Harris.

Sie solle Wege ausfindig machen, um die Menschen davon abzuhalten, sich auf den Weg in Richtung Vereinigte Staaten zu machen, erklärte Biden im Weißen Haus in Washington. Dazu werde Harris mit den Ländern der Region in diplomatischen Kontakt treten. Biden sprach von einer schwierigen Aufgabe.



In den vergangenen Wochen war angesichts der stark zunehmenden Zahl von Migranten an der US-Südgrenze der Druck auf die amerikanische Regierung gewachsen. Das wohl drängendste Thema ist derzeit die Unterbringung der vielen unbegleiteten Minderjährigen.

