Der frühere Nato-General Ramms hat die Pläne von US-Präsident Trump zur Halbierung der Truppenstärke in Afghanistan kritisiert.

Ramms sagte dem HR-Hörfunk, sollten die Pläne umgesetzt werden, sei die Nato-Mission am Hindukusch gefährdet. Der Truppenabzug würde bedeuten, dass die Amerikaner die Armeen der anderen dort eingesetzten Nationen nicht mehr ausreichend unterstützen könnten. Ramms erklärte weiter, bei einem Teilabzug der US-Truppen geriete auch die Bundeswehr in eine sehr schwierige Situation. Deutschland müsse dann eine Entscheidung treffen, ob man die Afghanistan-Mission im jetzigen Umfang beibehalten könne.



Die radikalislamischen Taliban fordern hingegen einen vollständigen Abzug der US-Truppen. Andernfalls drohe den USA eine Niederlage wie der Sowjetunion, sagte ein Taliban-Sprecher in Kabul. Zehn Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch in Afgahnistan musste Moskau 1989 seine Truppen sieglos wieder abziehen.