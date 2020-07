Im Zuge des angekündigten US-Truppenabzugs aus Deutschland werden der Regierung in Warschau zufolge mindestens eintausend US-Soldaten nach Polen verlegt.

Verteidigungsminister Blaszczak sagte, zudem werde ein US-Kommando eingerichtet, das für die an der gesamten Ostflanke der Nato eingesetzten Truppen zuständig sein werde. Die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über eine Erklärung zur militärischen Kooperation seien abgeschlossen. Der Vertrag über die dauerhafte Präsenz der US-Armee werde bald unterzeichnet.

Hauptquartier wird nach Belgien verlegt

Das amerikanische Hauptquartier für Europa soll von Deutschland nach Belgien verlegt werden. Der amerikanische Präsident Trump begründete den Schritt unter anderem mit zu geringen finanziellen Beiträgen Deutschlands im Militärbereich. Nach Angaben der Bundesregierung sind insbesondere die Standorte Stuttgart in Baden-Württemberg, Vilseck in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz betroffen.



