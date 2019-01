US-Außenminister Pompeo bemüht sich bei seiner Reise durch den Nahen Osten, Sorgen im Zusammenhang mit dem angekündigten Abzug amerikanischer Soldaten aus Syrien zu zerstreuen.

Bei einem Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad sicherte Pompeo der irakischen Regierung die weitere Unterstützung der USA im Kampf gegen die Terromiliz IS zu. Anschließend reiste Pompeo nach Erbil, in die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Irak. Dort warb er ebenfalls um Vertrauen in die US-Regierung.



Präsident Trump hatte seine Abzugspläne im Dezember überraschend verkündet. Einige arabische Länder, die enge Beziehungen zu den USA pflegen, befürchten ein Wiedererstarken der Dschihadisten in der Region.