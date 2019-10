US-Präsident Trump hat den Rückzug der Truppen aus Nordsyrien verteidigt und den Einsatz grundsätzlich in Frage gestellt.

Per Twitter erklärte Trump, es sei an der Zeit, aus diesen - so wörtlich - lächerlichen endlosen Kriegen herauszukommen und unsere Soldaten nach Hause zu bringen. Die Konfliktparteien in der Region sowie die Europäer und Russland sollten nun klären, wie es dort weitergehen und was mit den gefangenen IS-Kämpfern geschehen solle.



Die Entscheidung der USA gilt als Kehrtwende in der Syrien- und Türkeipolitik. Bislang waren die USA ein enger Verbündeter der Kurdenmiliz, die die Grenzregion in Nordsyrien kontrolliert, von der Türkei allerdings als Terrororganisation betrachtet wird.