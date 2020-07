Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will rasch Gespräche mit den betroffenen Bundesländern über den geplanten Teilabzug der US-Truppen führen.

Die CDU-Politikerin erklärte, es gehe darum auszuloten, wie die Bundeswehr helfen könne. Die Abzugspläne zeigten, wie wichtig es sei, bei der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik voranzukommen. Ein gutes Leben hänge zunehmend von der Frage ab, wie man für die eigene Sicherheit sorgen könne, betonte Kramp-Karrenbauer.



Die USA wollen etwa 12.000 der 36.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Betroffen sind Vilseck am Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, der Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Spangdahlem und die beiden Kommandozentralen für Europa und Afrika in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart.



Der Erste Bürgermeister von Grafenwöhr, Knobloch, sagte im Deutschlandfunk, er sehe die Situation noch nicht allzu dramatisch. Zum einen bleibe der Truppenübungsplatz Grafenwöhr erhalten, und damit auch die Arbeitsplätze von 3.000 deutschen Zivilbeschäftigten. Zum anderen habe man die Hoffnung, dass die Umsetzung der Pläne zum Abzug der US-Soldaten mehrere Jahre dauern werde. Bis dahin werde in der Welt noch viel passieren, meinte Knobloch. Möglicherweise werde die Entscheidung sogar wieder zurückgenommen.