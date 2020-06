Bundesaußenminister Maas hat das gegenwärtige Verhältnis zu den USA als kompliziert bezeichnet.

Der SPD-Politiker äußerte sich in der Zeitung "Bild am Sonntag" zu Medienberichten über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland. Sollte es dazu kommen, werde dies zur Kenntnis genommen, erklärte der Außenminister. Maas betonte zugleich die enge Partnerschaft im transatlantischen Bündnis. Die seit Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften sei im Interesse beider Länder.



Laut Medienberichten planen die USA den Abzug von 9.500 ihrer 34.500 in Deutschland stationierten Soldaten. Für die Angaben gibt es bislang allerdings keine offizielle Bestätigung aus Washington.